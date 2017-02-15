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10:15, 15 февраля 2017 812

«Шкода-Рязань» вышла на четвертое место в НХЛ. Фоторепортаж

«Шкода-Рязань» вышла на четвертое место в НХЛ. Фоторепортаж

Ведущая борьбу за прямую путевку в четвертьфинал НХЛ «Шкода-Рязань» одержала важную победу. В предпоследнем 14-м туре команда взяла верх над «Здоровьем» 5:2, сообщили организаторы.

На шестой минуте минуте «автомобилист» Валерий Питенин открыл счет, объехав ворота. «Здоровье» отыгралось в меньшинстве усилиями Валерия Цыплакова, но на перерыв лидером ушла «Шкода-Рязань»: забил Сергей Копьев. В середине второго периода счет вновь стал равным: Юрий Макаров подправил шайбу после дальнего броска. После этого забивали только «автомобилисты»: Максим Максимкин в обычном большинстве, Геннадий Илюхин — в двойном, Питенин — в равных составах.

«Шкода-Рязань» вышла на четвертое место, но у «Динамо» и и «Державы» есть матч в запасе.

Фото предоставлены организаторами

© RZN.info

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