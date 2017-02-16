«Автоимпорт» установил рекорд сезона НХЛ. Фоторепортаж

«Автоимпорт» одержал самую крупную победу в сезоне рязанской НХЛ. В предпоследнем туре команда в среду, 15 февраля, разгромила «Дядьково» 17:0, сообщили организаторы.
Счет на девятой минуте броском под перекладину открыл капитан Олег Смирнов. Гол Геннадия Лескина в середине периода стал для «автомобилистов» сотым в чемпионате — они первыми преодолели эту отметку.
До перерыва команда забила еще два раза, во втором периоде — пять, в третьем — еще восемь. Еще раз отличился Смирнов, хет-трики сделали Геннадий Самсиков и Сергей Прудников, дубли — Сергей Гуров и Игорь Власов. По разу забили Алексей Мелихов, Валерий Пудеев, Андрей Шаталов и Игорь Кривченков.
Фото предоставлены организаторами