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17:56, 16 февраля 2017 54

«Динамо» выбило «Державу» из борьбы за место в четвертьфинале рязанской НХЛ

«Динамо» выбило «Державу» из борьбы за место в четвертьфинале рязанской НХЛ

Встреча конкурентов за прямую путевку в четвертьфинал рязанской НХЛ завершилась сухой победой. В среду, 15 февраля, «Динамо» взяло верх над «Державой» 4:0, сообщили организаторы.

Счет на 26-й минуте открыл Олег Куранов, когда команды играли «четыре на четыре». Ближе ко второму перерыву Геннадий Калинин удвоил преимущество бело-голубых. В последнем периоде Владимир Захаров и Василий Кладов поразили ворота кистевыми бросками.

Поражение лишило «Державу» шансов на четвертую строчку. Ее в последнем туре заочно разыграют «Динамо» и «Шкода-Рязань».

Фото предоставлены организаторами

© RZN.info

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