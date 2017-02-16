«Динамо» выбило «Державу» из борьбы за место в четвертьфинале рязанской НХЛ

Встреча конкурентов за прямую путевку в четвертьфинал рязанской НХЛ завершилась сухой победой. В среду, 15 февраля, «Динамо» взяло верх над «Державой» 4:0, сообщили организаторы.
Счет на 26-й минуте открыл Олег Куранов, когда команды играли «четыре на четыре». Ближе ко второму перерыву Геннадий Калинин удвоил преимущество бело-голубых. В последнем периоде Владимир Захаров и Василий Кладов поразили ворота кистевыми бросками.
Поражение лишило «Державу» шансов на четвертую строчку. Ее в последнем туре заочно разыграют «Динамо» и «Шкода-Рязань».
Фото предоставлены организаторами