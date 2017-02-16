Капитан «Рязани-ВДВ» продолжит карьеру в ЦСКА

Капитан «Рязани-ВДВ» и сборной России Ксения Цыбутович продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом столичный клуб сообщил на своей
29-летняя защитница Цыбутович пришла в рязанскую команду перед сезоном-12/13. Она провела 96 матчей и забила 15 мячей, стала с «десантницами» чемпионкой и обладательницей кубка страны. Сейчас футболистка восстанавливается после тяжелой травмы и операции, отметили в ЦСКА.
19-летняя Шахова играла в дубле «Рязани-ВДВ», за основу выступала с прошлого сезона. В активе хавбека 14 встреч, 2 гола и бронзовая медаль.
Фото из группы клуба «ВКонтакте»