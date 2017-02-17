Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:22, 17 февраля 2017 433

ХК «Рязань» проиграл лидеру. Видео

ХК «Рязань» проиграл лидеру. Видео

ХК «Рязань» проиграл лидирующему в ВХЛ «Торпедо». Встреча в Усть-Каменогорске в среду, 15 февраля, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Они забили первыми, но к 24-й минуте вели рязанцы: с передач друг друга отличились Данил Юртайкин и Артур Каюмов. Удержать победу команде не удалось. За семь с половиной минут второго периода казахстанские хоккеисты забросили три шайбы, а в концовке матча добавили еще одну.

«Я считаю, мы провалили первые десять минут второго периода. Также мы не смогли реализовать свои моменты в большинстве», — заметил главный тренер Алексей Алексеев. Его цитирует сайт «Торпедо».

Рязанцы опустились на 15-е место. Следующий матч они проведут 17 февраля в Красноярске против «Сокола», который идет девятым и уже завоевал путевку в плей-офф.

Фото и видео ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
12:22, 17 февраля 2017
ХК «Рязань» проиграл лидеру. Видео
18:34, 16 февраля 2017
«Автоимпорт» установил рекорд сезона НХЛ. Фоторепортаж
18:12, 16 февраля 2017
Капитан «Рязани-ВДВ» продолжит карьеру в ЦСКА
17:56, 16 февраля 2017
«Динамо» выбило «Державу» из борьбы за место в четвертьфинале рязанской НХЛ
17:33, 16 февраля 2017
Российских легкоатлетов обязали вернуть 23 олимпийские медали
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
11:04, 15 февраля 2017 36 959
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 35 962
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
21:17, 15 февраля 2017 32 205
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 13
13:40, 15 февраля 2017 26 195
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 25 299
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований