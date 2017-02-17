ХК «Рязань» проиграл лидеру. Видео

ХК «Рязань» проиграл лидирующему в ВХЛ «Торпедо». Встреча в Усть-Каменогорске в среду, 15 февраля, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
Они забили первыми, но к 24-й минуте вели рязанцы: с передач друг друга отличились Данил Юртайкин и Артур Каюмов. Удержать победу команде не удалось. За семь с половиной минут второго периода казахстанские хоккеисты забросили три шайбы, а в концовке матча добавили еще одну.
«Я считаю, мы провалили первые десять минут второго периода. Также мы не смогли реализовать свои моменты в большинстве», — заметил главный тренер Алексей Алексеев. Его цитирует
Рязанцы опустились на 15-е место. Следующий матч они проведут 17 февраля в Красноярске против «Сокола», который идет девятым и уже завоевал путевку в плей-офф.
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