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16:47, 17 февраля 2017 355

Матвеева намерена в феврале стать чемпионкой мира

Матвеева намерена в феврале стать чемпионкой мира

Лыжница Наталья Матвеева, представляющая Рязанскую область, объявила о планах выиграть ближайший чемпионат мира. «Моя цель — взять золото. В этом году я уже показала, на что способна», — сказала спортсменка норвежскому изданию Dagbladet.

Спортсменка назвала текущий сезон лучшим с карьере, объяснив это «тяжелой работой на протяжении долгого времени».

Опрошенные изданием норвежки Майкен Касперсен Фалла и Ингвильд Эстберг, шведка Ханна Фальк и тренер сборной Норвегии Видар Лефсхюс назвали Матвееву одним из фаворитов спринтерских гонок на чемпионате мира.

Соревнования стартуют в финском Лахти 23 февраля.

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