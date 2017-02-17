Матвеева намерена в феврале стать чемпионкой мира

Лыжница Наталья Матвеева, представляющая Рязанскую область, объявила о планах выиграть ближайший чемпионат мира. «Моя цель — взять золото. В этом году я уже показала, на что способна», — сказала спортсменка норвежскому изданию
Спортсменка назвала текущий сезон лучшим с карьере, объяснив это «тяжелой работой на протяжении долгого времени».
Опрошенные изданием норвежки Майкен Касперсен Фалла и Ингвильд Эстберг, шведка Ханна Фальк и тренер сборной Норвегии Видар Лефсхюс назвали Матвееву одним из фаворитов спринтерских гонок на чемпионате мира.
Соревнования стартуют в финском Лахти 23 февраля.