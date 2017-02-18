ХК «Рязань» вышел в плей-офф и начнет его в Казахстане или Питере

ХК «Рязань» вышел в плей-офф за тур до конца регулярного чемпионата. В пятницу, 17 февраля, команда в Красноярске обыграла «Сокол» — 3:2 в овертайме.
По ходу матча рязанцы дважды отыгрывались усилиями Александра Денежкина и Данила Юртайкина. Победную шайбу на последней дополнительной минуте забросил Роман Крикуненко: он финтом убрал защитника и бросил между ног вратарю.
«Хочу поздравить с выходом в плей-офф наших болельщиков, которые верили в нас и даже приехали сюда. В плей-офф будем играть только на победу», — заявил главный тренер Алексей Алексеев, которого цитирует
В зависимости от результатов последнего тура рязанская команда займет 14-е, 15-е или 16-е место. Ее соперником в 1/8 финала будет «Торпедо» из Усть-Каменогорска, питерский «СКА-Нева» или карагандинская «Сарыарка» — эти клубы разыграют первые три строчки.
«Регулярка» завершится 19 февраля. ХК «Рязань» в этот день сыграет в Ангарске против «Ермака».
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