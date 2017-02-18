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19:34, 18 февраля 2017 199

ХК «Рязань» вышел в плей-офф и начнет его в Казахстане или Питере

ХК «Рязань» вышел в плей-офф и начнет его в Казахстане или Питере

ХК «Рязань» вышел в плей-офф за тур до конца регулярного чемпионата. В пятницу, 17 февраля, команда в Красноярске обыграла «Сокол» — 3:2 в овертайме.

По ходу матча рязанцы дважды отыгрывались усилиями Александра Денежкина и Данила Юртайкина. Победную шайбу на последней дополнительной минуте забросил Роман Крикуненко: он финтом убрал защитника и бросил между ног вратарю.

«Хочу поздравить с выходом в плей-офф наших болельщиков, которые верили в нас и даже приехали сюда. В плей-офф будем играть только на победу», — заявил главный тренер Алексей Алексеев, которого цитирует сайт«Сокола».

В зависимости от результатов последнего тура рязанская команда займет 14-е, 15-е или 16-е место. Ее соперником в 1/8 финала будет «Торпедо» из Усть-Каменогорска, питерский «СКА-Нева» или карагандинская «Сарыарка» — эти клубы разыграют первые три строчки.

«Регулярка» завершится 19 февраля. ХК «Рязань» в этот день сыграет в Ангарске против «Ермака».

Фото и видео ХК «Сокол» (Красноярск)

© RZN.info

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