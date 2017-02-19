«Великий свитер абсолютной победы» бойца Емельяненко продадут на аукционе

Свитер бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко продадут на аукционе. Вырученные деньги пойдут на благотворительность, передает
Глава Bellator Скотт Коке рассказал, что Емельяненко согласился выставить свой знаменитый свитер на аукцион, однако не назвал дату проведения торгов. По его словам, о лоте хотели объявить при других обстоятельствах: в воскресенье, 19 февраля, 40-летний россиянин должен был провести бой против Мэтта Митриона на турнире Bellator 172. Поединок перенесли из-за плохого самочувствия американца.
Отмечается, что бежевый свитер Емельяненко в разноцветную полоску широко известен среди поклонников смешанных единоборств и лично российского бойца. Впервые Федор Емельяненко появился в нем на публике в 2009 году и с тех пор продолжает время от времени выступать в нем на различных мероприятиях. Болельщики в шутку связывали успешные бои россиянина (36 побед в 40 боях) с этим свитером, дав ему название «Великий свитер абсолютной победы».
Американец Митрион в ироничном ролике заявил, что согласился на бой с Емельяненко только из-за возможности «находиться рядом с этим свитером и, быть может, выиграть его в поединке».