Хоккеист «Автоимпорта» забросил семь шайб в одном матче. Фоторепортаж

Форвард «Автоимпорта» Сергей Прудников забросил семь шайб в одном матче рязанской НХЛ. Септа-трик пришелся на игру 12-го тура со «Здоровьем», сообщили организаторы.
«Автомобилисты» победили 11:2, хотя открыли счет только на 20-й минуте. В их составе также отличились Сергей Гуров, Игорь Михайлов и дважды — Игорь Власов, добавивший к шайбам две голевые передачи. По три результативных паса сделали Сергей Борисов и Геннадий Самсиков. За «Здоровье» забили Сергей Гамарин и Юрий Макаров.
Прудников возглавил список лучших снайперов сезона — на его счету 24 гола в 11 матчах.
Имеющий игру в запасе «Автоимпорт» вернулся на второе место в таблице.
Напомним, в четверг, 2 февраля, капитан команды и глава рязанского представительства НХЛ Олег Смирнов отметит 50-летие
Фото предоставлены организаторами