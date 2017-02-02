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15:19, 2 февраля 2017 1403

Хоккеист «Автоимпорта» забросил семь шайб в одном матче. Фоторепортаж

Хоккеист «Автоимпорта» забросил семь шайб в одном матче. Фоторепортаж

Форвард «Автоимпорта» Сергей Прудников забросил семь шайб в одном матче рязанской НХЛ. Септа-трик пришелся на игру 12-го тура со «Здоровьем», сообщили организаторы.

«Автомобилисты» победили 11:2, хотя открыли счет только на 20-й минуте. В их составе также отличились Сергей Гуров, Игорь Михайлов и дважды — Игорь Власов, добавивший к шайбам две голевые передачи. По три результативных паса сделали Сергей Борисов и Геннадий Самсиков. За «Здоровье» забили Сергей Гамарин и Юрий Макаров.

Прудников возглавил список лучших снайперов сезона — на его счету 24 гола в 11 матчах.

Имеющий игру в запасе «Автоимпорт» вернулся на второе место в таблице.

Напомним, в четверг, 2 февраля, капитан команды и глава рязанского представительства НХЛ Олег Смирнов отметит 50-летие гала-матчем в ДС «Олимпийский». Начало в 18:45, вход свободный.

Фото предоставлены организаторами

© RZN.info

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