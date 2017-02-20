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11:36, 20 февраля 2017 321

«Элекс-Фаворит» проиграл «Спартаку» при аншлаге. Видео

«Элекс-Фаворит» проиграл «Спартаку» при аншлаге. Видео

Рязанский «Элекс-Фаворит» дома уступил лидирующему в Высшей лиге «Спартаку» 1:5. Матч в субботу, 18 февраля, прошел практически при аншлаге, сообщила клубная пресс-служба. В частности, на игру приехала группа московских болельщиков, к которым примкнул местный фан-клуб красно-белых.

Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. После перерыва моменты появились и у рязанцев, но забить смог только Денис Голунов. «Спартак» свои шансы использовал лучше.

Главный тренер Владимир Иванов заявил, что команда «выглядела достойно». «Большую часть игрового времени держали соперника в напряжении, не давали им уйти в большой отрыв, — отметил он. — Упрекнуть кого-то из игроков не могу: все старались, создали несколько хороших моментов, но уверенно действовал вратарь соперника».

Специалист добавил, что игра «смотрелась» и должен была понравиться болельщикам. «Хотелось бы побольше таких игр, которые помогают расти как игрокам, так и тренерам», — признался Иванов.

«Элекс-Фаворит» сохранил шестое место. Следующий матч команда проведет 25 января в Казани против «Ядрана».

Фото МФК «Элекс-Фаворит», видео МФК «Спартак» (Москва)

© RZN.info

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