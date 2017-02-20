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12:46, 20 февраля 2017 98

ФК «Рязань» проиграл спарринг сопернику по «Центру»

ФК «Рязань» проиграл спарринг сопернику по «Центру»

ФК «Рязань» провел первый спарринг против соперника по зоне «Центр». В субботу, 18 февраля, команда в Подольске уступила «Витязю» 1:3, сообщил ее сайт.

Счет открыли рязанцы: Владислав Мещеряков быстрее всех сориентировался в суматохе у ворот. Еще до перерыва подмосковная команда вышла вперед, а во втором тайме закрепила преимущество. Мещеряков мог оформить дубль, он не реализовал выход один на один.

Матч из-за повреждений пропустили Никита Жданкин, Маханур Гамзатов и Георгий Журавлев.

Ранее в зимнюю паузу рязанские футболисты сыграли вничью с любительским «Химиком» и победили «Строгино» из зоны «Запад».

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