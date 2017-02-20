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17:19, 20 февраля 2017 522

Форвард «Восхода СУ-2» набрал десять очков в одном матче. Обзор тура НХЛ

Форвард «Восхода СУ-2» набрал десять очков в одном матче. Обзор тура НХЛ

Нападающий лидирующего в рязанской НХЛ «Восхода СУ-2» Сергей Баранов набрал 10 очков в одном матче. В предпоследнем туре касимовцы разгромили «Рыбное» 12:0, сообщили организаторы. Форвард забросил пять шайб и отдал пять голевых передач. Всего на его счету стало 50 (31+19) очков в сезоне.

«Автоимпорт» 17 раз забил «Дядькову», идущая третьей «Империя» также одержала разгромную победу — 14:1 с «Сасовом». «Шкода-Рязань» взяла верх над «Здоровьем» 5:2, «Сокол» справился с «Энергией» 4:2, а «Динамо» — с «Державой» 4:0. «Витязь» разобрался с «ВДВ-Рязань» 5:1 и стал десятой командой, досрочно вышедшей в плей-офф. Сохранил шансы на него и «Сталькомплект», с минимальным счетом одолевший «Лесной».

Расписание последнего тура:

  • 20 февраля. «Рыбное» — «Динамо» (главная арена ДС «Олимпийский, 19:00);
  • 20 февраля. «Энергия» — «Шкода-Рязань» (тренировочная, 21:00);
  • 21 февраля. «Здоровье» — «Витязь» (тренировочная, 22:15);
  • 22 февраля. «Держава» — «Автоимпорт» (тренировочная, 21:00);
  • 24 февраля. «Дядьково» — «Сокол» (главная, 22:45);
  • 25 февраля. «Сасово» — «Восход СУ-2» (Сасово, 19:00);
  • 25 февраля. «Лесной» — «Империя» (главная, 22:45);
  • 26 февраля. «ВДВ-Рязань» — «Сталькомплект» (главная, 22:30).

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