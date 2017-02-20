ХК «Рязань» проиграл в Ангарске и попал на питерцев. Расписание

ХК «Рязань» занял 15-е место в регулярном чемпионате ВХЛ. В последнем туре в воскресенье, 19 февраля, хоккеисты проиграли в Ангарске «Ермаку» 1:3. Единственную шайбу команды за 19 секунд до сирены забросил Иван Петраков, реализовавший большинство.
В 1/8 финала рязанцы сыграют со «СКА-Невой», который стал вторым. Серия до четырех побед начнется в Санкт-Петербурге. Ее полное расписание на случай, если потребуются все семь матчей, выглядит так:
- 25 февраля. Санкт-Петербург, 17:00;
- 26 февраля. Санкт-петербург, 17:00;
- 1 марта. Рязань, 19:00;
- 2 марта. Рязань, 19:00;
- 5 марта. Санкт-Петербург, 17:00;
- 7 марта. Рязань, 19:00
- 9 марта. Санкт-Петербург, 19:00.
В регулярном чемпионате рязанская команда обменялась с «армейцами» домашними победами:
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