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11:47, 20 февраля 2017 403

Ливенцов впервые выиграл личный чемпионат России

Ливенцов впервые выиграл личный чемпионат России

Рязанец Алексей Ливенцов впервые стал чемпионом России по настольному теннису в личном разряде. Соревнования завершились в Сочи в субботу, 18 февраля, результаты опубликовала национальная федерация.

Игрок, имевший седьмой номер по рейтингу, последовательно победил представителей Воронежской области, Краснодарского края, Оренбургской области и Москвы. В финале он в шести партиях взял верх над вторым сеяным Григорием Власовым из Екатеринбурга — 7:11, 11:8, 10:12, 11:3, 11:7, 11:6.

«Не могу описать свои ощущения, — признался Ливенцов. — Пройден длинный путь, постоянно чего-то не хватало, что-то мешало завоевать золото. На этот раз старался полностью абстрагироваться от всего внешнего, сконцентрироваться только на игре, играть каждый мяч отдельно и как можно лучше».

Теннисист выразил благодарность жене Юлии и другим близким, а также первому тренеру — умершему в 2014 году рязанцу Игорю Микрюкову. «Он столько вложил в меня сил, столько потратил времени и нервов, чтобы я начал играть. Без него спортсмена Ливенцова, который сегодня стоял на пьедестале, тоже не было бы», — признался игрок.

Ради успешного выступления в личном турнире Ливенцов отказался от участия в смешанном разряде, отметили в федерации. В парных состязаниях он дошел до четвертьфинала с Михиалом Пайковым.

Также спортсмен завоевал золото командного чемпионата в составе сборной Москвы. Он выступил во всех четырех кругах и одержал три победы при одном поражении.

Командный турнир рязанец выиграл в 11-й раз. Кроме того, он пять раз становился чемпионом России в парах, трижды — в миксте. Таким образом, всего на счету 35-летнего игрока стало 20 золотых медалей.

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