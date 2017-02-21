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13:49, 21 февраля 2017 456

ХК «Рязань» набрал половину очков. Итоги «регулярки»

ХК «Рязань» набрал половину очков. Итоги «регулярки»

ХК «Рязань» в регулярном чемпионате набрал ровно половину очков — 75 из 150. Команда заняла 15-е место, опередив «Ижсталь» по дополнительным показателям.

В основное время хоккеисты одержали 19 побед и потерпели столько же поражений, выиграли два овертайма из четырех и две буллитные серии из семи. Еще три очка им принесла техническая победа над снявшимся с турнира «Кристаллом». Рязанцы забросили 124 шайбы и пропустили 113. Атака оказалась 12-й в лиге, оборона — 14-й.

Лучшие бомбардиры команды набрали по 24 очка. Это Александр Денежкин (13+11) и Иван Петраков (12+12). В списке самых результативных игроков ВХЛ они оказались в пятом десятке. Титул лучшего рязанского снайпера разделили Денежкин и Андрей Рукин с 13 голами, лучшим ассистентом стал Роман Крикуненко — 15 результативных передач.

Иван Коренков разделил восьмое место в лиге среди самых результативных защитников (4+17). Антон Красоткин стал седьмым по коэффициенту непробиваемости (1,91 шайбы за матч), разделил десятую строчку по отраженным броскам (92,6%) и играм на ноль (3).

Всего за команду в регулярном чемпионате выступали 40 хоккеистов. Ни одного матча не пропустили двое — Петраков и защитник Роман Хисамутдинов.

Напомним, ХК «Рязань» начнет плей-офф 25 февраля в Санкт-Петербурге.

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