В Шилове проведут массовую лыжную гонку на призы паралимпийской чемпионки

4 марта в Шилове пройдет массовая детская гонка «Лыжня здоровья» на призы паралимпийской чемпионки Светланы Коноваловой. Соревнования будут частью одноименного всероссийского проекта, передает
С 26 февраля по 8 марта гонки пройдут в восьми городах. На лыжню выйдет почти тысяча детей 3-11 лет. Дистанции в зависимости от возраста составят от 300 до 1 500 метров.
«Наша общая гонка проводится впервые, ее цель — сформировать потребности здорового образа жизни с самого раннего возраста, — отметила главный тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова. — Важно, что среди здоровых участников будут детишки с особенностями здоровья, которые с раннего детства должны почувствовать себя равноправными членами общества».
В рамках проекта пройдет гонка в честь еще одного рязанского чемпиона Сочи. Соревнования на призы Александра Пронькова проведут в Пензе 2 марта.