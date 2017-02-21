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16:50, 21 февраля 2017 266

В Шилове проведут массовую лыжную гонку на призы паралимпийской чемпионки

В Шилове проведут массовую лыжную гонку на призы паралимпийской чемпионки

4 марта в Шилове пройдет массовая детская гонка «Лыжня здоровья» на призы паралимпийской чемпионки Светланы Коноваловой. Соревнования будут частью одноименного всероссийского проекта, передает РИА Новости во вторник, 21 февраля, со ссылкой на организаторов — фонд поддержки инвалидов «Единая страна».

С 26 февраля по 8 марта гонки пройдут в восьми городах. На лыжню выйдет почти тысяча детей 3-11 лет. Дистанции в зависимости от возраста составят от 300 до 1 500 метров.

«Наша общая гонка проводится впервые, ее цель — сформировать потребности здорового образа жизни с самого раннего возраста, — отметила главный тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова. — Важно, что среди здоровых участников будут детишки с особенностями здоровья, которые с раннего детства должны почувствовать себя равноправными членами общества».

В рамках проекта пройдет гонка в честь еще одного рязанского чемпиона Сочи. Соревнования на призы Александра Пронькова проведут в Пензе 2 марта.

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