Рязанская область заняла 39-е место из 83 в рейтинге развития игровых видов спорта по итогам 2016 года. Исследование опубликовал фонд «
Список возглавили Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Рязанский регион расположилась между Кабардино-Балкарией и Тамбовской областью.
Составители учитывают результаты профессиональных команд в десяти видах спорта. Среди рейтингов по отельным дисциплинам лучших показателей Рязанская область добилась в
мини-футбольном и баскетбольном — соответственно 14-е и 21-е места. По развитию хоккея она стала 21-й, волейбола — 37-й, футбола — 39-й.
Динамика развития рязанского волейбола (+6 строчек) оказалась пятой в стране, уступая только Новосибирской области, Приморскому краю, Брянской области и Пермскому краю.