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13:39, 22 февраля 2017 850

Рязанский паралимпиец выиграл лыжный марафон в Воронеже

Рязанский паралимпиец выиграл лыжный марафон в Воронеже

Рязанский паралимпиец Александр Проньков выиграл лыжный марафон в Воронеже. 38-километровая гонка «Кубок духа» прошла в воскресенье, 19 февраля, пишет «Рецепт — Спорт».

Соревнования организовали в рамках национальной марафонской серии Russialoppet. Они призваны заменить инвалидам Кубок мира, на который российскую сборную не допустили. Воронежский этап стал третьим. Следующие пройдут в Южно-Сахалинске, Иркутске, Мурманске, Ханты-Мансийске, Петропавловске-Камчатском и на Байкале.

Для рязанца победа стала второй: 11 февраля он выиграл 25-километровую гонку в Талдоме.

19-летний выпускник Михайловского экономического колледжа-интерната Александр Проньков — чемпион сочинской Паралимпиады в лыжных гонках.

Фото «Рецепт — Спорт»

© RZN.info

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