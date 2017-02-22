Рязанский паралимпиец выиграл лыжный марафон в Воронеже

Рязанский паралимпиец Александр Проньков выиграл лыжный марафон в Воронеже. 38-километровая гонка «Кубок духа» прошла в воскресенье, 19 февраля, пишет «
Соревнования организовали в рамках национальной марафонской серии Russialoppet. Они призваны заменить инвалидам Кубок мира, на который российскую сборную не допустили. Воронежский этап стал третьим. Следующие пройдут в Южно-Сахалинске, Иркутске, Мурманске, Ханты-Мансийске, Петропавловске-Камчатском и на Байкале.
Для рязанца победа стала второй: 11 февраля он выиграл 25-километровую гонку в Талдоме.
19-летний выпускник Михайловского экономического колледжа-интерната Александр Проньков — чемпион сочинской Паралимпиады в лыжных гонках.
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