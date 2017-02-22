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14:21, 22 февраля 2017 178

Спортсмены рязанского «Сельхоза» выиграли в соревнованиях по лыжным гонкам

Спортсмены рязанского «Сельхоза» выиграли в соревнованиях по лыжным гонкам

Спортсмены рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди профсоюзных организаций Рязанского областного Профобъединения.

Мероприятие проходило в Солотче. В нем приняли участие десять организаций. Команда лыжников Рязанской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса России, в которую вошли студенты и сотрудники РГАТУ, по итогам соревнований стала первой и завоевала главный приз.

На дистанциях три, пять и десять километров в своих возрастных группах победителями стали старшие преподаватели кафедры физвоспитания университета: Александр Бирюков, Наталия Гудкова и Михаил Ульянов, а также сотрудница кафедры физвоспитания Татьяна Сычева и лаборант кафедры электротехники и физики Валентина Бирюкова.

Продолжат спортивные состязания в рамках межотраслевой Спартакиады соревнования по мини-футболу, плаванию и легкоатлетическому кроссу. А завершит спортивную программу турнир по волейболу.

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