Спортсмены рязанского «Сельхоза» выиграли в соревнованиях по лыжным гонкам

Спортсмены рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди профсоюзных организаций Рязанского областного Профобъединения.
Мероприятие проходило в Солотче. В нем приняли участие десять организаций. Команда лыжников Рязанской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса России, в которую вошли студенты и сотрудники РГАТУ, по итогам соревнований стала первой и завоевала главный приз.
На дистанциях три, пять и десять километров в своих возрастных группах победителями стали старшие преподаватели кафедры физвоспитания университета: Александр Бирюков, Наталия Гудкова и Михаил Ульянов, а также сотрудница кафедры физвоспитания Татьяна Сычева и лаборант кафедры электротехники и физики Валентина Бирюкова.
Продолжат спортивные состязания в рамках межотраслевой Спартакиады соревнования по мини-футболу, плаванию и легкоатлетическому кроссу. А завершит спортивную программу турнир по волейболу.