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16:57, 22 февраля 2017 259

В длинные выходные БК «Рязань» дважды сыграет дома

В длинные выходные БК «Рязань» дважды сыграет дома

В предстоящие большие выходные БК «Рязань» проведет два домашних матча Суперлиги.

В четверг, 23 февраля, «Зубры» в спорткомплексе Дворца детского творчества примут МБА из Москвы. Встреча начнется раньше обычного — в 14 часов. Ее в прямом эфире покажут в интернете.

Рязанские баскетболисты занимают предпоследнее 11-е место. Столичная команда располагается строчкой выше и продолжает борьбу за плей-офф. В первом круге в Москве рязанцы уступили с минимальным разрывом — 83:84.

26 февраля гостем «Зубров» будут сургутский «Университет-Югра». Баскетболисты выйдут на паркет в 14:00, тогда же начнется интернет-трансляция. Сибиряки идут в таблице вторыми, дома они разгромили БК «Рязань» 90:65.

Фото с сайта клуба

© RZN.info

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