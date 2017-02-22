В длинные выходные БК «Рязань» дважды сыграет дома

В предстоящие большие выходные БК «Рязань» проведет два домашних матча Суперлиги.
В четверг, 23 февраля, «Зубры» в спорткомплексе Дворца детского творчества примут МБА из Москвы. Встреча начнется раньше обычного — в 14 часов. Ее в прямом эфире
Рязанские баскетболисты занимают предпоследнее 11-е место. Столичная команда располагается строчкой выше и продолжает борьбу за плей-офф. В первом круге в Москве рязанцы уступили с минимальным разрывом —
26 февраля гостем «Зубров» будут сургутский «Университет-Югра». Баскетболисты выйдут на паркет в 14:00, тогда же начнется
Фото с сайта клуба