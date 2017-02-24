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12:44, 24 февраля 2017 387

БК «Рязань» выиграл второй матч подряд. Фоторепортаж

БК «Рязань» выиграл второй матч подряд. Фоторепортаж

БК «Рязань» во второй раз в сезоне выиграл два матча подряд. В четверг, 23 февраля, «зубры» дома победили московскую МБА 85:80.

Встреча оказалась упорной, ни одной из команд долго не удавалось уйти в отрыв. Максимальное преимущество рязанцев составляло десять очков в середине четвертого периода, оно продержалось 17 секунд. На последней минуте гости сократили разрыв до «-3», но смазали решающие броски.

Лучшим снайпером вечера стал Иван Русецкий с 24 очками. 14 набрал Даниил Аксенов, 10 — Михаил Карпачев. Евгений Карпеко сделал второй дабл-дабл кряду: 12 очков и 11 подборов.

Рязанские баскетболисты остались на предпоследнем месте. Следующий матч они проведут в воскресенье, 26 февраля, дома против «Университета-Югры» из Сургута. Начало в 14 часов.

Фото БК «Рязань»

© RZN.info

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