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15:24, 24 февраля 2017 64

Хоккеисты «Автоимпорта» побили рекорд по очкам в НХЛ. Фоторепортаж

Хоккеисты «Автоимпорта» побили рекорд по очкам в НХЛ. Фоторепортаж

«Автоимпорт» побил клубный рекорд по очкам в регулярном чемпионате НХЛ. В последнем туре команда переиграла «Державу» 4:2, сообщили организаторы. На ее счету стало 41 очко — на три больше, чем в сезоне-13/14.

«Автомобилисты» мощно начали, и уже на пятой минуте Сергей Гуров открыл счет, сыграв на добивании. В середине периода он же броском от синей линии реализовал большинство. Вскоре отличился Сергей Борисов, которому ассистировали капитан команды Олег Смирнов и лучший снайпер Сергей Прудников, — 3:0 к первому перерыву.

В середине матча «Держава» наказала соперника за нарушение правил, а на 53-й минуте сократила разрыв до минимума усилиями Рамиля Халиуллина. «Автоимпорт» смог вернуть инициативу и забить еще раз: дубль оформил Борисов.

«Держава» финиширует на шестой позиции. «Автомобилисты» обеспечили себе второе место и могут стать первыми при осечке «Восхода СУ-2».

Фото предоставлены организаторами

© RZN.info

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