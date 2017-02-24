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13:25, 24 февраля 2017 433

Первая гонка на чемпионате мира закончилась для Матвеевой скандалом. Видео

Первая гонка на чемпионате мира закончилась для Матвеевой скандалом. Видео

Первая гонка на чемпионате мира в финском Лахти закончилась для лыжницы Натальи Матвеевой, представляющей Рязанскую область, скандалом. В полуфинале классического спринта в четверг, 23 февраля, она незадолго до финиша столкнулась со шведкой Стиной Нильссон. В итоге обе спортсменки, считавшиеся фаворитами гонки, выбыли из борьбы за медали.

Судьи посчитали виновницей Нильссон, поставив ее на последнее место в протоколе забега и, по словам Матвеевой, показав желтую карточку на трассе. «Нильссон начала смещаться в мою сторону, подрезала меня, сама об мои лыжи споткнулась и упала, а я на нее, — сказала россиянка сразу после гонки агентству „Р-Спорт“. — С Нильссон пока не говорили, спрошу, зачем она это сделала. Она меня хорошо видела. Когда катились на финиш, я хотела ей пожать руку, а она не стала. Наверное, у нее есть своя правда».

Позднее лыжницы пообщались с помощью переводчика. «Я хорошо раскатилась со спуска, чувствовала, что иду быстрее, чем ты. Для меня было сюрпризом, что ты выберешь такую траекторию, я думала, что ты пойдешь позади Майкен», — объяснила шведка.

«Нильссон упала, а Матвеевой некуда было деваться. Шведка подрезала ее, а Наталья свалилась к ней в ноги. Руку не пожала? Да не ищите подводных камней там, где их нет. Руку она должна была ей пожать… Она была уверена, что сегодня выиграет, и также расстроена не меньше, чем Наталья», — сказала «Р-Спорт» президент национальной федерации Елена Вяльбе.

Отношение к российским лыжникам осложняется допинговыми скандалами

«Наверное, это самое обидное падение, — призналась Матвеева. — Мы рассчитывали на подиум, тренер сказал, что реально бороться за медали с моим самочувствием. Это было видно и по четвертьфиналу».

Отношение к российским лыжникам осложняется допинговыми скандалами. Нескольких из них, в том числе олимпийского чемпиона Александра Легкова, не пустили в Лахти из-за упоминания в «докладе Макларена». При этом многие спортсмены и специалисты из разных стран назвали это несправедливым, замечая: одних отстранили только из-за подозрений, а действительно уличенные в использовании допинга лыжники продолжают выступать. При этом в пример чаще всего приводили Матвееву, которая в 2009—2011 годах отбывала дисквалификацию за эритропоэтин.

После спринта на эту тему высказался и один из сильнейший лыжников в истории норвежец Петтер Нортуг. «Если спортсмен употреблял эритропоэтин, должно быть суровое наказание. ЭПО повышает производительность на дистанции, и это, по-моему, мошенничество. В таком случае тебе нечего делать на чемпионате мира, — заявил он. — Если бы меня остановил в гонке спортсмен, который употреблял ЭПО, была бы драка. Стина была одним из фаворитов, и этот инцидент может сделать ее сильнее в ближайшие годы».

Из-за этих слов Федерация лыжного спорта Норвегии официально запретила своим спортсменам критиковать зарубежных соперников.

Матвеева в Лахти также выступит в командном спринте.

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