Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:12, 24 февраля 2017 383

Рязанские «моржи» устроили в Малаховке заплыв в честь 23 февраля. Видео

Рязанские «моржи» устроили в Малаховке заплыв в честь 23 февраля. Видео

В Малаховке День защитника Отечества отметили массовым заплывом в проруби. Их организовал клуб любителей зимнего плавания «Джентльмены удачи», сообщает канал «360».

В заплыве участвовали: «моржи» из Москвы, Красногорска, а также клуб долгожителей из Рязани. Почетным гостем праздника стала многократная чемпионка России и мира по спортивному плаванию в холодной и ледяной воде Людмила Ермилова, которая переплывала Селигер и Байкал.

«Это сила воли, это продвижение вперед, это работа с головным мозгом, вода уносит все негативное. Это здоровье, которое не купишь никакими деньгами!» — рассказала она.

По правилам заплыва, каждый должен преодолеть 34 метра — по два раза туда и обратно.

Среди мужчин лучший результат показал Влад Мокроусов, который преодолел дистанцию за тридцать секунд. А среди женщин самой быстрой оказалась Лера Румянцева с результатом в 43 секунды.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
16:12, 24 февраля 2017
Рязанские «моржи» устроили в Малаховке заплыв в честь 23 февраля. Видео
15:24, 24 февраля 2017
Хоккеисты «Автоимпорта» побили рекорд по очкам в НХЛ. Фоторепортаж
13:25, 24 февраля 2017
Первая гонка на чемпионате мира закончилась для Матвеевой скандалом. Видео
12:44, 24 февраля 2017
БК «Рязань» выиграл второй матч подряд. Фоторепортаж
20:28, 23 февраля 2017
Венесуэльский лыжник рассмешил зрителей чемпионата мира. Видео 1
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 49 506
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 19
11:04, 15 февраля 2017 43 885
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 40 097
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 30 279
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 27 380
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований