Рязанские «моржи» устроили в Малаховке заплыв в честь 23 февраля. Видео

В Малаховке День защитника Отечества отметили массовым заплывом в проруби. Их организовал клуб любителей зимнего плавания «Джентльмены удачи», сообщает канал «
В заплыве участвовали: «моржи» из Москвы, Красногорска, а также клуб долгожителей из Рязани. Почетным гостем праздника стала многократная чемпионка России и мира по спортивному плаванию в холодной и ледяной воде Людмила Ермилова, которая переплывала Селигер и Байкал.
«Это сила воли, это продвижение вперед, это работа с головным мозгом, вода уносит все негативное. Это здоровье, которое не купишь никакими деньгами!» — рассказала она.
По правилам заплыва, каждый должен преодолеть 34 метра — по два раза туда и обратно.
Среди мужчин лучший результат показал Влад Мокроусов, который преодолел дистанцию за тридцать секунд. А среди женщин самой быстрой оказалась Лера Румянцева с результатом в 43 секунды.