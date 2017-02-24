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17:49, 24 февраля 2017 341

В Спас-Клепиках прошли гонки на внедорожниках. Фото

В Спас-Клепиках прошли гонки на внедорожниках. Фото

Накануне, 23 февраля, в Спас-Клепиках по традиции прошли гонки на внедорожниках, организованные группой компаний «Альянс», пишет ИД «Пресса».

Посостязаться приехали владельцы внедорожников из Рязани, Касимова, Солотчи, Рыбного.

Стас Титков из Рязани пригнал на гонки свой УАЗ Hunter впервые, вслед за другом Николаем Агальцовым, который уже в третий раз пытался взять главный приз состязаний.

«Машина для того и нужна, чтобы ее испытывать», — ответил Стас Титков на вопрос: не жалко ли вот таким способом ломать собственное авто.

В этот день организаторы состязаний дали три старта. В двух первых — по сложной трассе — вышли 23 ширококолесных автомобиля, на легкую трассу заявились всего десять. Победителями в заездах стали экипажи Виталия Селькина, Сергея Галкина и Александра Чепрасова.

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