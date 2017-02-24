В Спас-Клепиках прошли гонки на внедорожниках. Фото

Накануне, 23 февраля, в Спас-Клепиках по традиции прошли гонки на внедорожниках, организованные группой компаний «Альянс», пишет ИД «
Посостязаться приехали владельцы внедорожников из Рязани, Касимова, Солотчи, Рыбного.
Стас Титков из Рязани пригнал на гонки свой УАЗ Hunter впервые, вслед за другом Николаем Агальцовым, который уже в третий раз пытался взять главный приз состязаний.
«Машина для того и нужна, чтобы ее испытывать», — ответил Стас Титков на вопрос: не жалко ли вот таким способом ломать собственное авто.
В этот день организаторы состязаний дали три старта. В двух первых — по сложной трассе — вышли 23 ширококолесных автомобиля, на легкую трассу заявились всего десять. Победителями в заездах стали экипажи Виталия Селькина, Сергея Галкина и Александра Чепрасова.