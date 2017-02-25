Три футболистки «Рязани-ВДВ» поедут на «неофициальный чемпионат мира»

Три футболистки «Рязани-ВДВ» получили вызов в сборную России на международный турнир Кубок Алгарве. Состав национальной команды опубликовал
Престижнейший турнир, который называют неофициальным чемпионатом мира, стартует в Португалии 1 марта. На групповом этапе российские футболистки последовательно сыграют с хозяйками поля, командами Канады и Дании.
«Нам предстоят очень сложные матчи, — заявила главный тренер Елена Фомина. — Вместе с тем, они будут очень полезными для подготовки к чемпионату Европы. Для того, чтобы отработать оборонительные действия и игру вторым номером, нам есть смысл встречаться только с топ-командами, так как на Евро нас ждут именно такие соперники».