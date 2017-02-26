Чешский футболист спас жизнь вратарю соперников. Видео

Чешский футболист спас жизнь вратарю соперников. Инцидент произошел на матче чемпионата Чехии между командами «Богемианс 1905» и «Словацко», передает «РИА Новости».
На исходе получаса игры голкипер хозяев Мартин Берковец, пытаясь выбить мяч, врезался в своего защитника и потерял сознание. Нападающий «Словацко» Франсис Коне не растерялся и оказал помощь пострадавшему, у которого запал язык.
Вратаря «Богемианс» доставили в больницу. На следующее утро Берковец в
Отмечается, что матч завершился со счетом 0:0.