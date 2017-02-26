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21:06, 26 февраля 2017 633

Чешский футболист спас жизнь вратарю соперников. Видео

Чешский футболист спас жизнь вратарю соперников. Видео

Чешский футболист спас жизнь вратарю соперников. Инцидент произошел на матче чемпионата Чехии между командами «Богемианс 1905» и «Словацко», передает «РИА Новости».

На исходе получаса игры голкипер хозяев Мартин Берковец, пытаясь выбить мяч, врезался в своего защитника и потерял сознание. Нападающий «Словацко» Франсис Коне не растерялся и оказал помощь пострадавшему, у которого запал язык.

Вратаря «Богемианс» доставили в больницу. На следующее утро Берковец в Facebook поблагодарил игрока «Словацко».

Отмечается, что матч завершился со счетом 0:0.

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