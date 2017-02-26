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16:07, 26 февраля 2017 434

Лыжницы Белорукова и Матвеева завоевали серебро в финском Лахти. Видео

Лыжницы Белорукова и Матвеева завоевали серебро в финском Лахти. Видео

Представляющая Рязанскую область лыжница Наталья Матвеева и ее напарница Юлия Белорукова завоевали серебро на чемпионате мира в финском Лахти в воскресенье, 26 февраля. Спортсменки стали вторыми в командном спринте (6×1,3 км), передает «Интерфакс».

Россиянки уступили 5,6 секунды команде Норвегии (Венг Хейди и Майкен Касперсен Фалла). Третьей стала команда США (Сэйди Бьорнсен и Джессика Диггинс), Американцы проиграли норвежцам 18,4 секунды.

Напомним, в феврале в интервью норвежскому изданию Dagbladet Наталья Матвеева заявила, что в текущем сезоне станет чемпионкой мира.

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