Лыжницы Белорукова и Матвеева завоевали серебро в финском Лахти. Видео

Представляющая Рязанскую область лыжница Наталья Матвеева и ее напарница Юлия Белорукова завоевали серебро на чемпионате мира в финском Лахти в воскресенье, 26 февраля. Спортсменки стали вторыми в командном спринте (6×1,3 км), передает «
Россиянки уступили 5,6 секунды команде Норвегии (Венг Хейди и Майкен Касперсен Фалла). Третьей стала команда США (Сэйди Бьорнсен и Джессика Диггинс), Американцы проиграли норвежцам 18,4 секунды.
Напомним, в феврале в интервью норвежскому изданию Dagbladet Наталья Матвеева заявила, что в текущем сезоне