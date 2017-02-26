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18:14, 26 февраля 2017 330

В матче НХЛ на лед выпустили пингвинов. Видео

В матче НХЛ на лед выпустили пингвинов. Видео

Фото: Pixabay.com

В Питтсбурге перед матчем НХЛ на лед выпустили пингвинов. Семь птиц привезли из городского зоопарка. Об этом говорится на сайте лиги.

На кадрах видно, как пингвины, прогулявшись вразвалку по льду, сорвали аплодисменты зрителей. Отмечается, что птицы носят имена действующих обладателей Кубка Стэнли: Кросби, Кессел, Кунитц, Летанг, Салли, Мюррей и Малкин.

Поединок проходил между командами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз», символом которой является пингвин. Встреча закончилась победой «пингвинов» со счетом 4:2.

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