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13:01, 26 февраля 2017 509

В первом матче плей-офф ХК «Рязань» бросал больше, соперник — точнее

В первом матче плей-офф ХК «Рязань» бросал больше, соперник — точнее

ХК «Рязань» проиграл первый матч плей-офф. В субботу, 25 февраля, хоккеисты в Санкт-Петербурге уступили «СКА-Неве» 0:2, сообщила клубная пресс-служба.

Рязанцы перебросали соперника 30:22, но не смогли пробить командированного из КХЛ вратаря Евгения Иванникова. Хозяева же дважды реализовали большинство: двойное на 16-й минуте и обычное на 40-й.

«К работе судей осталась вообще масса вопросов, последовательности рефери уж точно не хватало», — заметили в пресс-службе. «Все отлично. Мы довольны судейством, никаких претензий нет», — заявил главный тренер рязанской команды Алексей Алексеев.

Вторая игра серии до четырех побед пройдет в Санкт-Петербурге 26 февраля.

Фото ХК «СКА-Нева»

© RZN.info

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