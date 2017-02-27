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10:22, 27 февраля 2017 400

БК «Рязань» дома не справился с одним из лидеров

БК «Рязань» дома не справился с одним из лидеров

БК «Рязань» не смог одержать третью победу подряд. В воскресенье, 26 февраля, «зубры» дома уступили идущему вторым «Университету-Югре» 72:89, сообщил сайт клуба.

Хозяева результативно начали и после первой половины вели «+3». В перерыве лидеры сургутской команды пришли в себя. Николай Лепоевич набрал 13 очков за третий период, но отставание рязанцев не стало критичным — 60:68. В последней четверти «зубры» попытались догнать соперника за счет дальних бросков, но много мазали, а тот атаковал более успешно.

Лучшим снайпером хозяев стал Иван Русецкий с 18 очками. 13 набрал Владислав Старателев, 11 у.е.вгения Карпеко, а Михаил Карпачев отметился 11 подборами.

Рязанские баскетболисты остались на предпоследнем 11-м месте. Следующий матч они проведут в воскресенье, 5 марта, дома против «Самары», которая занимает третью строчку.

Фото БК «Рязань»

© RZN.info

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