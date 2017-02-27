Долгая дорога не помешала «Элексу-Фавориту» выиграть в Казани. Видео

«Элекс-Фаворит» в третий раз в сезоне победил «Ядран». Встреча в Казани в субботу, 25 февраля,
К перерыву команда вела 3:1 — на первой минуте отличился Алексей Петухов, затем Антон Чекмарев сделал дубль. Во втором тайме хозяева забили дважды за минуту, позже отыгрались после мяча Дениса Голунова, но на еще один гол Петухова ответить не смогли.
На игре рязанских футболистов сказалась долгая дорога, отметил гендиректор клуба Виталий Громов. Они провели в пути полтора дня и прибыли в Казань только в день матча.
«Фавориты» остались на шестом месте. Следующий матч они проведут в субботу, 4 марта, дома против «Зари», представляющей Якутск.
Фото МФК «