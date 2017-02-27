ХК «Рязань» во второй раз проиграл в Петербурге. Фото

ХК «Рязань» проиграл второй матч 1/8 финала. В воскресенье, 26 февраля, хоккеисты в Санкт-Петербурге уступили «СКА-Неве» в овертайме — 1:2.
Рязанцы открыли счет в середине первого периода: Роман Хисамутдинов реализовал большинство броском от синей линии после паса Данила Юртайкина. Команда вела полчаса, но позволила сопернику отыграться — также в неравных составах. Победную шайбу «армейцы» забросили на второй дополнительной минуте.
«Будем ждать соперника в Рязани — серия продолжается», — заявил главный тренер команды Алексей Алексеев. Его цитирует сайт питерцев.
Третий матч серии до четырех побед пройдет в ДС «Олимпийский» в среду, 1 марта. Начало в 19 часов.
Фото ХК «СКА-Нева»