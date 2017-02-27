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12:56, 27 февраля 2017 269

Муж предложил Матвеевой отложить декрет ради еще одной медали ЧМ

Муж предложил Матвеевой отложить декрет ради еще одной медали ЧМ

Лыжница Наталья Матвеева, представляющая Рязанскую область, прокомментировала серебряную медаль чемпионата мира.

«У меня не было ни одной медали с чемпионатов мира, поэтому я, конечно, довольна. Но хотелось и личного призового места, — призналась она „Спорт-Экспрессу“. — Если честно, очень устала. Гонка была тяжелой, сильные команды. Борьба шла до последнего этапа, до последних метров. У нас уже давно не было медалей, особенно в спринте».

Матвеева рассказала о планах выступить на Олимпиаде в Пхенчхане в следующем году и добавила: «Хотела бы после Кореи уйти в декрет. Но муж после моего падения в спринте сказал: «Может, съездим еще на один чемпионат мира»?"

Напомним, в воскресенье, 26 февраля, Матвеева и Юлия Белокова заняли второе место в командном спринте.

«Если честно, словами не могу передать, как сильно рада. Результат достаточно неожиданный. Мы всегда верим в спортсменов, но сегодня думали, что неплохо было бы быть в шестерке, — заявила президент национальной федерации Елена Вяльбе агентству «Р-Спорт». — Девушки превзошли все свои возможности и наши ожидания».

Фото «Р-Спорт»

© RZN.info

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