Муж предложил Матвеевой отложить декрет ради еще одной медали ЧМ

Лыжница Наталья Матвеева, представляющая Рязанскую область, прокомментировала серебряную медаль чемпионата мира.
«У меня не было ни одной медали с чемпионатов мира, поэтому я, конечно, довольна. Но хотелось и личного призового места, — призналась она „
Матвеева рассказала о планах выступить на Олимпиаде в Пхенчхане в следующем году и добавила: «Хотела бы после Кореи уйти в декрет. Но муж после моего
Напомним, в воскресенье, 26 февраля, Матвеева и Юлия Белокова
«Если честно, словами не могу передать, как сильно рада. Результат достаточно неожиданный. Мы всегда верим в спортсменов, но сегодня думали, что неплохо было бы быть в шестерке, — заявила президент национальной федерации Елена Вяльбе агентству «
Фото «