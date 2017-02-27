В Рязани завершился регулярный чемпионат НХЛ

В Рязани завершился регулярный чемпионат регионального этапа НХЛ, сообщили организаторы. Первое место занял касимовский «Восход СУ-2», набравший 43 очка из 45 возможных. В последнем туре команда разгромила «Сасово» 13:1.
Вторым пятый год подряд финишировал «Автоимпорт», одолевший «Державу» 4:2. Третья строчка у действующих чемпионов из «Империи» (7:0 с «Лесным»). Также прямую путевку в четвертьфинал получило «Динамо», расположившееся на четвертой строчке.
С 1/8 финала плей-офф начнут «Шкода-Рязань», «Держава», «Сокол», «Здоровье», «Энергия», «Витязь», «ВДВ-Рязань» и дебютант турнира «Сталькомплект». Еще четыре команды разыграют «Кубок Надежд». Это «Дядьково», «Рыбное», «Сасово» и «Лесной».
Самым результативным хоккеистом «регулярки» стал нападающий «Восхода СУ-2» Сергей Баранов. Он первенствовал во всех трех номинациях: 38 голов, 20 передач и 58 очков.
Матчи на вылет начнутся во вторник, 28 февраля. Полное расписание первой стадии выглядит так:
1/8 финала плей-офф:
- 28 февраля. «Держава» — «ВДВ-Рязань» (тренировочная арена ДС «Олимпийский», 22:15);
- 1 марта. «Шкода-Рязань» — «Сталькомплект» (тренировочная, 21:00);
- 1 марта. «Здоровье» — «Энергия» (тренировочная, 23:45);
- 3 марта. «Сокол» — «Витязь» (главная, 23:30).
Полуфинал «Кубка Надежд»:
- 4 марта. «Рыбное» — «Сасово» (главная, 22:45);
- 5 марта. «Дядьково» — «Лесной» (главная, 22:30).
Фото и изображения предоставлены организаторами