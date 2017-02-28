Рязанские «Езиды» отобрали очки у лидера чемпионата России по футзалу. Домашняя встреча с московским «Спартаком» в воскресенье, 26 февраля, завершилась вничью 4:4.
После первого тайма рязанцы вели 2:1 благодаря дублю Руслана Сафояна. Во втором отличился его брат Иарзани, но столичная команда сравняла счет — 3:3. Тут же Александр Аникушин вновь вывел «Езидов» вперед. «Спартак» ушел от поражения на предпоследней минуте, сообщил его
Матч проходил в рамках второго этапа чемпионата страны. По итогам первого дебютирующие в турнире рязанцы заняли четвертое место их восьми.
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