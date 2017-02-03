Юбилейную «Лыжню России» в Рязани посвятят фестивалю молодежи и студентов

25-ю «Лыжню России» в Рязани посвятят Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Об этом сообщила министр спорта области Татьяна Пыжонкова на пресс-конференции для журналистов, в пятницу, 3 февраля.

Она отметила, что с каждым годом «Лыжня России» становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны.

В Рязани «Лыжня России — 2017» пройдет в субботу, 11 февраля, в биатлонном комплексе в районе Варсковского сельского поселения.

Общий старт на дистанциях 5 и 10 километров состоится в 12:00. Старт VIP-забега будет дан сразу после масстарта.

В рамках лыжни во второй раз пройдет сдача нормативов комплекса ГТО. Для этого при регистрации необходимо представить уникальный идентификационный номер, полученный на официальном портале комплекса.

Участники до 18 лет допускаются к соревнованиям только при наличии допуска врача. Совершеннолетним достаточно личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Регистрация пройдет с 7 по 10 февраля с 09:00 до 18:00 по адресу: улица Ленина № 35. Заявку на участие можно оставить в день гонки 11 февраля с 9:00 до 10:30 на лыжной трассе.

Участники предоставляют в комиссию паспорт или свидетельство о рождении, допуск врача или личное заявление.

Программа «Лыжни России — 2017»:

09:00 — 10:30 — регистрация участников;

11:00 — 11:45 — распределение участников по стартовым карманам. Интерактивная программа и конкурсы для желающих;

11:45 — 12:00 — церемония официального открытия;

12:00 — старт на дистанциях 5 км, 10 км;

12:15 — VIP-забег;

13:30 — 14:30 — официальная церемония закрытия и награждения победителей и призеров Организация доставки участников.

Для удобства из Рязани будут организованы бесплатные автобусы к месту центрального старта.

Автобусы будут отравляться от площади Театральной (перед фонтаном). Время отправления: с 9:00 до 11:00. В обратном направлении автобусы проследуют с 13:30 до 15:00.

Для участников соревнований предусмотрены палатки для переодевания. Будут работать бесплатные полевые кухни.

Помимо самой лыжной гонки мероприятие включит спортивные конкурсы и эстафеты, танцевальные флешмобы, интерактивные викторины, памятные фотосессии.

«Лыжня России» в Рязанской области проводится с 2005 года. В этом году в масстартах примут участие около 20 тысяч человек из 20 муниципалитетов региона. Соревнования впервые пройдут в Кораблинском и Пителенском районах.