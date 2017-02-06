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17:26, 6 февраля 2017 302

Лидер рязанской НХЛ обеспечил себе место в четвертьфинале. Обзор тура

Лидер рязанской НХЛ обеспечил себе место в четвертьфинале. Обзор тура

Лидирующий в рязанской НХЛ «Восход СУ-2» обеспечил себе место в топ-4 регулярного чемпионата и, соответственно, четвертьфинале плей-офф. В 12-м туре касимовцы переиграли «Дядьково» 8:3, сообщили организаторы.

Вторую строчку сохраняет «Автоимпорт», на неделе одержавший две разгромные победы — 11:2 над «Здоровьем» и 9:0 над «ВДВ-Рязань». «Империя» благодаря двум очкам Михаила Пронина одолела «Державу» 3:1, команды остались соответственно на третьей и четвертой позициях. «Динамо» не оставило шансов «Энергии» 8:0, «Шкода-Рязань» переиграла «Витязь» 7:3, «Сокол» был сильнее «ВДВ-Рязань» 6:3. «Рыбное» одолело «Лесной» 5:1, а «Сасово» на выезде победило «Сталькомплект» 3:1.

«Автоимпорт», «Империя», «Держава», «Динамо», «Шкода-Рязань», «Энергия» и «Сокол» досрочно вышли в плей-офф. Судьба оставшихся четырех путевок решится в трех заключительных турах.

В 13-м сыграют:

  • 6 февраля. «Дядьково» — «Динамо» (главная арена ДС «Олимпийский», 19:00);
  • 6 февраля. «Энергия» — «Автоимпорт» (тренировочная арена, 21:00);
  • 7 февраля. «Здоровье» — «Сокол» (тренировочная, 22:15);
  • 8 февраля. «ВДВ-Рязань» — «Шкода-Рязань» (тренировочная, 21:00);
  • 9 февраля. «Витязь» — «Сталькомплект» (главная, 20:15);
  • 11 февраля. «Сасово» — «Лесной» (Сасово, 19:00);
  • 11 февраля. «Держава» — «Восход СУ-2» (главная, 22:45);
  • 12 февраля. «Рыбное» — «Империя» (главная 22:30).

Фото и изображения предоставлены организаторами

© RZN.info

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