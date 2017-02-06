Лидер рязанской НХЛ обеспечил себе место в четвертьфинале. Обзор тура

Лидирующий в рязанской НХЛ «Восход СУ-2» обеспечил себе место в топ-4 регулярного чемпионата и, соответственно, четвертьфинале плей-офф. В 12-м туре касимовцы переиграли «Дядьково» 8:3, сообщили организаторы.
Вторую строчку сохраняет «Автоимпорт», на неделе одержавший две разгромные победы —
«Автоимпорт», «Империя», «Держава», «Динамо», «Шкода-Рязань», «Энергия» и «Сокол» досрочно вышли в плей-офф. Судьба оставшихся четырех путевок решится в трех заключительных турах.
В 13-м сыграют:
- 6 февраля. «Дядьково» — «Динамо» (главная арена ДС «Олимпийский», 19:00);
- 6 февраля. «Энергия» — «Автоимпорт» (тренировочная арена, 21:00);
- 7 февраля. «Здоровье» — «Сокол» (тренировочная, 22:15);
- 8 февраля. «ВДВ-Рязань» — «Шкода-Рязань» (тренировочная, 21:00);
- 9 февраля. «Витязь» — «Сталькомплект» (главная, 20:15);
- 11 февраля. «Сасово» — «Лесной» (Сасово, 19:00);
- 11 февраля. «Держава» — «Восход СУ-2» (главная, 22:45);
- 12 февраля. «Рыбное» — «Империя» (главная 22:30).
Фото и изображения предоставлены организаторами