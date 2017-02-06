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9:32, 6 февраля 2017 390

Тренер предчувствовал первое поражение «Элекса-Фаворита» за зиму. Видео

Тренер предчувствовал первое поражение «Элекса-Фаворита» за зиму. Видео

Рязанский «Элекс-Фаворит» проиграл впервые с ноября. Восьмиматчевая серия прервалась в гостевой встрече с дублем КПРФ в воскресенье, 5 февраля, сообщила клубная пресс-служба. Хозяева победили 6:2.

Первый тайм завершился вничью 2:2, рязанцы дважды отыгрывались усилиями Антона Чекмарева и Александра Телегина. В середине второй половины Денис Голунов не реализовал пенальти, а вскоре «коммунисты» вновь вышли вперед. Затем Телегин срезал мяч в свои ворота, команда заменила голкипера пятым полевым игроком и пропустила еще дважды.

«Счет не вполне отражает соотношение сил: рязанцы вполне могли склонить чашу весов в свою пользу, но, видимо, запас удачи был исчерпан в прошедших играх», — отметили в пресс-службе.

А главный тренер Владимир Иванов признался, что предчувствовал конец беспроигрышной серии именно в этом матче.

«Фавориты» остались на шестом месте. Следующий матч рязанская команда проведет 11 февраля в Санкт-Петербурге против «Политеха».

Видео МФК «Элекс-Фаворит», фото с сайта клуба

© RZN.info

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