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12:42, 6 февраля 2017 268

В первом спарринге года ФК «Рязань» сыграл вничью с любителями

В первом спарринге года ФК «Рязань» сыграл вничью с любителями

ФК «Рязань» провел первый контрольный матч в зимнюю паузу, сообщила клубная пресс-служба. В субботу, 4 февраля, футболисты в Новомосковске сыграли вничью 2:2 с выступающим в любительской лиге местным «Химиком».

Рязанская команда открыла счет в первом тайме: оправившийся от тяжелой травмы Иван Миронов забил дальним ударом. После перерыва вперед вышли хозяева, но 19-летний Борис Яковлев в концовке спас профессионалов от поражения.

Во встрече участвовали несколько потенциальных новичков рязанцев.

«Много было брака в игре обеих команд: частые потери мяча, несогласованность в действиях. Но это первая игра после такого долгого перерыва, — отметил тренер Валерий Бахмутов. — Мы посмотрели физические кондиции игроков и сейчас будем вносить коррективы в тренировки».

Следующий спарринг футболисты, по плану, должны провести 11 февраля в Москве со «Строгином».

Фото ФК «Химик»

© RZN.info

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