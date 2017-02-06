В первом спарринге года ФК «Рязань» сыграл вничью с любителями

ФК «Рязань» провел первый контрольный матч в зимнюю паузу, сообщила клубная пресс-служба. В субботу, 4 февраля, футболисты в Новомосковске сыграли вничью 2:2 с выступающим в любительской лиге местным «Химиком».
Рязанская команда открыла счет в первом тайме: оправившийся
Во встрече участвовали несколько потенциальных новичков рязанцев.
«Много было брака в игре обеих команд: частые потери мяча, несогласованность в действиях. Но это первая игра после такого долгого перерыва, — отметил тренер Валерий Бахмутов. — Мы посмотрели физические кондиции игроков и сейчас будем вносить коррективы в тренировки».
Следующий спарринг футболисты,
Фото ФК «