Выздоровевший защитник принес ХК «Рязань» победу в предпоследнем домашнем матче. Видео

Голы в неравных составах принесли ХК «Рязань» победу над балашихинским «Динамо». Домашний матч в воскресенье, 5 февраля, завершился со счетом 3:1, сообщила клубная пресс-служба.
В самом начале второго периода Александр Денежкин в меньшинстве перехватил шайбу, убежал в контратаку и «прошил» вратаря — 1:0. Спустя семь минут подмосковная команда отыгралась, но за пять секунд до перерыва Николай Аверин реализовал большинство. Для защитника матч был вторым после травмы, из-за которой он пропустил почти два месяца.
В самом конце рязанцы получили численное преимущество. «Динамо» сняло голкипера, и за десять секунд до сирены Андрей Рукин формально в большинстве, но в ситуации «пять на пять» установил окончательный счет, отправив шайбу в пустые ворота.
«Команда была предельно мобилизована сегодня. От ножа играли, понимая важность матча. Если бы все игры так проводили, положение ХК „Рязань“ в турнирной таблице было бы куда лучше», — отметил главный тренер Алексей Алексеев.
Рязанские хоккеисты занимают 15-е место. Во вторник, 7 февраля, они сыграют последний регулярном чемпионате домашний матч. Встреча с петербургским «Динамо», которое располагается строчкой выше, начнется в 19 часов.