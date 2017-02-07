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8:13, 7 февраля 2017 1010

Допрыгались. Рязанцы стали победителями чемпионата по Rope Skipping

Допрыгались. Рязанцы стали победителями чемпионата по Rope Skipping

Рязанская команда New Level завоевала 12 медалей на Чемпионате Москвы по Rope Skipping. Спортсмены привезли домой восемь золотых, три серебряных и одну бронзовую медали.

Команда New Level выступала под руководством Руслана Немировского. Он показал лучшие результаты в четырех номинациях: двойные прыжки, выносливость, скорость и общий зачёт.

Дмитрий Набатов стал лучшим в базовых прыжках. В крестах он взял «бронзу».

По одной золотой и серебряной медали в номинациях базовый прыжок и кресты завоевали Елена Волкова и Даниил Кобзеев.

Фото из группы CROSSFIT || TRX || Rope skipping

© RZN.info

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