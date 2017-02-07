Допрыгались. Рязанцы стали победителями чемпионата по Rope Skipping

Рязанская команда New Level завоевала 12 медалей на Чемпионате Москвы по Rope Skipping. Спортсмены привезли домой восемь золотых, три серебряных и одну бронзовую медали.
Команда New Level выступала под руководством Руслана Немировского. Он показал лучшие результаты в четырех номинациях: двойные прыжки, выносливость, скорость и общий зачёт.
Дмитрий Набатов стал лучшим в базовых прыжках. В крестах он взял «бронзу».
По одной золотой и серебряной медали в номинациях базовый прыжок и кресты завоевали Елена Волкова и Даниил Кобзеев.
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