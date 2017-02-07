Олег Смирнов отметил 50-летие хет-триком. Фоторепортаж

Руководитель рязанского представительства НХЛ Олег Смирнов отметил 50-летие хоккейным матчем. Встреча прошла в ДС «Олимпийский», сообщили RZN.info представители юбиляра. На главной арене сошлись сборная рязанской лиги, в которую вошли игроки каждого клуба, и команда друзей Смирнова — бывшие хоккеисты «Станкостроителя» и сборной областного правительства, с которой именинник еженедельно тренируется. Команда друзей победила 6:3, а сам юбиляр сделал хет-трик.
Смирнов открыл счет на восьмой минуте, реализовав буллит, но на это ответил его партнер по «Автоимпорту» Игорь Власов — 1:1. После перерыва он вывел сборную НХЛ вперед, но вскоре преимущество вернулось к «Друзьям»: отличились братья Игорь и Олег Смирновы, а также Геннадий Лескин, добивший шайбу после броска именинника. В заключительном периоде он сделал еще одну результативную передачу — Олегу Барсукову, а после гола игрока сборной Георгия Агеева установил окончательный счет.
Сборная взяла реванш в серии буллитов — 3:2. В ней красивым исполнением отметились игроки обеих команд, а вратарь Владимир Бобиков добавил элементов шоу: попытался сам забить коллеге Сергею Шеколенко, но увлекся обводкой и, потеряв равновесие, сбил его под смех публики.
Перед матчем рязанца поздравили заместитель гендиректора НХЛ Николай Федоренко, олимпийский чемпион, Сергей Мыльников, знаменитый арбитр Виктор Губернаторов, члены областного правительства. Сам Смирнов признался, что бизнес в его жизни был в какой-то мере вынужденным занятием, а с появлением НХЛ он смог заниматься тем, к чему всегда стремился.
Фото Елены Муковозовой и Станислава Власова