Рязань в третий раз подряд приняла Кубок России по джиу-джитсу. Соревнования завершились во Дворце детского творчества в воскресенье, 5 февраля, сообщил
Рязанская команда, за которую выступали ученики спортшкол «Юпитер», «Витязь» и «Евпатий Коловрат», завоевала 14 медалей. Победы одержали Ольга Медведева и Николай Куценко, серебро на счету Руслана Гасанова и Карена Седракяна. Две бронзовые награды в активе Татьяны Федосеевой, по одной — у Александра Зеленина, Павла Костикова, Данилы Кочерги, Михаила Левина, Велентина Самохина, Ахмеда Эфендиева, Альбины Калиной и Алены Чубаровой.
Турнир был частью отбора на ноябрьский чемпионат мира в Колумбии.