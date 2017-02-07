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15:59, 7 февраля 2017 527

Связка Прудников — Борисов принесла «Автоимпорту» победу над «Энергией». Фоторепортаж

Связка Прудников — Борисов принесла «Автоимпорту» победу над «Энергией». Фоторепортаж

Форвард «Автоимпорта» Сергей Прудников вновь единолично возглавил список снайперов рязанской НХЛ. В 13-м туре его хет-трик принес команде победу над «Энергией» 5:1, сообщили организаторы. Все три шайбы Прудников забросил после передач Сергея Борисова.

Первый период завершился вничью: на гол Игоря Власова сразу после стартового вбрасывания «Энергия» ответила точным броском Альберта Березенцева — 1:1. В середине матча Прудников сделал дубль за 65 секунд, причем первый гол забил в меньшинстве. На 50-й минуте Геннадий Лескин на «пятачке» воспользовался пасом Андрея Андреева из-за ворот — 4:1. Окончательный счет Прудников установил после красивой комбинации.

«Автоимпорт» вновь вышел на первое место, но «Восход СУ-2» свой матч в туре еще не сыграл.

Фото предоставлены организаторами

© RZN.info

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