БК «Рязань» подписал форварда молодежной сборной

БК «Рязань» подписал контракт с 20-летним форвардом Владиславом Старателевым, сообщил
Старателев считается одним из самых перспективных российских баскетболистов в своем возрасте, отметили в клубе: он регулярно привлекался в сборные по своему возрасту, завоевывал бронзу чемпионата мира «три на три» U-18. Новичок «зубров» выигрывал Молодежную лигу ВТБ с ЦСКА, а в прошлом сезоне получал максимальное среди ровесников время во «взрослой» лиге — в среднем больше 26 минут за вечер в тбилисской «Вите».
Текущий чемпионат он начинал в столичной МБА: 17 матчей, в среднем 5,2 очка и 1,8 подбора за 19 минут.