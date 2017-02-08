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14:59, 8 февраля 2017 284

БК «Рязань» подписал форварда молодежной сборной

БК «Рязань» подписал форварда молодежной сборной

БК «Рязань» подписал контракт с 20-летним форвардом Владиславом Старателевым, сообщил сайт клуба в среду, 8 февраля. Новичка уже внесли в заявку, и он сможет сыграть в ближайшем матче — 11 февраля в Ижевске.

Старателев считается одним из самых перспективных российских баскетболистов в своем возрасте, отметили в клубе: он регулярно привлекался в сборные по своему возрасту, завоевывал бронзу чемпионата мира «три на три» U-18. Новичок «зубров» выигрывал Молодежную лигу ВТБ с ЦСКА, а в прошлом сезоне получал максимальное среди ровесников время во «взрослой» лиге — в среднем больше 26 минут за вечер в тбилисской «Вите».

Текущий чемпионат он начинал в столичной МБА: 17 матчей, в среднем 5,2 очка и 1,8 подбора за 19 минут.

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