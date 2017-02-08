ХК «Рязань» разгромил соперника в последнем домашнем матче. Видео

ХК «Рязань» крупно выиграл последний домашний матч регулярного чемпионата. Во вторник, 7 февраля хоккеисты разгромили питерское «Динамо» 6:1, сообщила клубная пресс-служба. Иван Петраков забросил шайбу и отдал три голевые передачи. Дважды отличился Александр Денежкин, по разу — Артем Маслов, Андрей Рукин и Кирилл Старцев.
Главный тренер Алексей Алексеев поблагодарил хоккеистов за доставленную рязанцам радость и отметил, что игра была сложнее, чем свидетельствует счет. «Первые два звена реализовали свои моменты, сумели выстоять в меньшинстве, быстро забросили третью шайбу после того, как отличился соперник, — это стало залогами успеха», — отметил он.
Рязанская команда поднялась на 13-е место в таблице. Следующий матч она проведет 13 февраля в Караганде против «Сарыарки».