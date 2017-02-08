Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:03, 8 февраля 2017 399

Рязанский бегун стал призером первенства страны

Рязанский бегун стал призером первенства страны

Рязанец Дмитрий Ракчеев стал призером юниорского первенства России по легкой атлетике в помещениях. Соревнования завершились в Новочебоксарске в воскресенье, 5 февраля, протоколы опубликовала национальная федерация.

Спортсмен занял третье место в беге на 2 километра с препятствиями. Победителю из Краснодарского края он уступил 2,41 секунды.

Также регион представляли бегуны Станислав Комиссаренко и Максим Кузнецов.

Напомним, ранее рязанка Мария Кобелева завоевала золото на юношеском первенстве страны.

Легкая атлетика — базовый вид спорта Рязанской области.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:03, 8 февраля 2017
Рязанский бегун стал призером первенства страны
9:51, 8 февраля 2017
ХК «Рязань» разгромил соперника в последнем домашнем матче. Видео
18:22, 7 февраля 2017
Олег Смирнов отметил 50-летие хет-триком. Фоторепортаж
16:12, 7 февраля 2017
Рязань в третий раз подряд приняла Кубок России по джиу-джитсу
15:59, 7 февраля 2017
Связка Прудников — Борисов принесла «Автоимпорту» победу над «Энергией». Фоторепортаж
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 38 211
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 28 620
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 102
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 108
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
14:50, 28 января 2017 17 377
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований