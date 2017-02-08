Рязанский бегун стал призером первенства страны

Рязанец Дмитрий Ракчеев стал призером юниорского первенства России по легкой атлетике в помещениях. Соревнования завершились в Новочебоксарске в воскресенье, 5 февраля, протоколы опубликовала национальная федерация.
Спортсмен занял третье место в беге на 2 километра с препятствиями. Победителю из Краснодарского края он уступил 2,41 секунды.
Также регион представляли бегуны Станислав Комиссаренко и Максим Кузнецов.
Напомним, ранее рязанка Мария Кобелева
Легкая атлетика — базовый вид спорта Рязанской области.