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15:16, 8 февраля 2017 348

В соперниках у «Рязани-ВДВ» будет «Челси» и еще восемь команд

В соперниках у «Рязани-ВДВ» будет «Челси» и еще восемь команд

В новом чемпионате у «Рязани-ВДВ» будет девять соперников, сообщила клубная пресс-служба в среду, 8 февраля. К «Россиянке», «Звезде-2005», «Чертанову», ЦСКА и «Кубаночке» добавятся лидеры Первого дивизиона «Дончанка» (Азов), «Енисей» (Красноярск), «Академия футбола» (Тамбов), а также «Челси» из Москвы. Столичная команда ранее выступала в любительской лиге, но уже прошла лицензирование. «Челси» станет первым соперником «десантниц» в Кубке России.

Рязанские футболистки вышли из отпуска 25 января. До 12 февраля они будут тренироваться на стадионе «Спартак», затем отправятся в Краснодарский край. Клуб подписал контракт с пятью футболистками: возобновившей карьеру Оксаной Еремеевой и пришедшими из других клубов Дарьей Макаренко («Звезда-2005»), Татьяной Шейкиной (ЦСКА), Кристиной Алексанян и Ольгой Бойченко (обе — «Россиянка»). Еще несколько игроков находятся на просмотре.

В то же время завершились контракты у Ксении Цыбутович, Алевтины Утицких, Жанны Саниной, Валентины Савченковой, Людмилы Пекур, Ксении Шаховой и Нелли Коровкиной, добавили в пресс-службе.

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