Олимпийский комитет России оснастит четыре спортклуба в Рязани и райцентрах

Олимпийский комитет России обеспечит спортивным оборудованием и инвентарем рязанские школы №31 и №64, а также сасовский спортклуб «Кристалл» и касимовский «Спектр». Сертификаты на 200 тысяч рублей каждому вручил официальный представитель ОКР Игорь Степанов на круглом столе в ДС «Олимпийский» в четверг, 9 февраля. По его словам, учреждения стали лауреатами программы комитета по развитию массового спорта «Олимпийская страна».
«Рязанская область — один их регионов, приезжая в которые понимаешь, что развитие спорта находится здесь в приоритете», — подчеркнул Степанов. Глава областного минспорта Татьяна Пыжонкова передала благодарственное письмо правительства председателю ОКР Александру Жукову. Президент рязанского олимпийского совета Виктор Попков выразил надежду на плодотворную совместную работу и в дальнейшем.
Рязанские лауреаты программы «Олимпийская страна» рассказали о своей работе
По словам Степанова, программа «Олимпийская страна» создана в 2014 году по поручению Владимира Путина и призвана в том числе создать условия для укрепления здоровья и гармоничного развития молодежи. Пыжонкова отметила, что в последние годы регион активно совершенствует спортивную инфраструктуру, в частности, построил академию тенниса, биатлонный комплекс и еще около 20 крупных объектов.
Рязанские лауреаты программы рассказали о своей работе. В школах №31 и №64 также действуют спортклубы — «Старт» и «Олимп» соответственно. Первый регулярно проводит военно-спортивные эстафеты и лыжные гонки, развивает русские народные игры, его футболисты и легкоатлеты — призеры городских соревнований. Второй стал базовой площадкой для внедрения комплекса ГТО, участвовал в первом Всероссийском фестивале дворовых команд, а свои спортивные мероприятия традиционно посвящает олимпийскому движению.
«Кристалл» и «Спектр» приобщают к здоровому образу жизни все население райцентров, используя многие объекты, в том числе современные ФСК «Планета спорта» и «Лидер». Оба клуба выполняют функции муниципальных центров тестирования ГТО, организуют этапы «Кожаного мяча», «Золотой ладьи» и других всероссийских соревнований.