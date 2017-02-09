Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:40, 9 февраля 2017 132

Олимпийский комитет России оснастит четыре спортклуба в Рязани и райцентрах

Олимпийский комитет России оснастит четыре спортклуба в Рязани и райцентрах

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Олимпийский комитет России обеспечит спортивным оборудованием и инвентарем рязанские школы №31 и №64, а также сасовский спортклуб «Кристалл» и касимовский «Спектр». Сертификаты на 200 тысяч рублей каждому вручил официальный представитель ОКР Игорь Степанов на круглом столе в ДС «Олимпийский» в четверг, 9 февраля. По его словам, учреждения стали лауреатами программы комитета по развитию массового спорта «Олимпийская страна».

«Рязанская область — один их регионов, приезжая в которые понимаешь, что развитие спорта находится здесь в приоритете», — подчеркнул Степанов. Глава областного минспорта Татьяна Пыжонкова передала благодарственное письмо правительства председателю ОКР Александру Жукову. Президент рязанского олимпийского совета Виктор Попков выразил надежду на плодотворную совместную работу и в дальнейшем.

Рязанские лауреаты программы «Олимпийская страна» рассказали о своей работе

По словам Степанова, программа «Олимпийская страна» создана в 2014 году по поручению Владимира Путина и призвана в том числе создать условия для укрепления здоровья и гармоничного развития молодежи. Пыжонкова отметила, что в последние годы регион активно совершенствует спортивную инфраструктуру, в частности, построил академию тенниса, биатлонный комплекс и еще около 20 крупных объектов.

Рязанские лауреаты программы рассказали о своей работе. В школах №31 и №64 также действуют спортклубы — «Старт» и «Олимп» соответственно. Первый регулярно проводит военно-спортивные эстафеты и лыжные гонки, развивает русские народные игры, его футболисты и легкоатлеты — призеры городских соревнований. Второй стал базовой площадкой для внедрения комплекса ГТО, участвовал в первом Всероссийском фестивале дворовых команд, а свои спортивные мероприятия традиционно посвящает олимпийскому движению.

«Кристалл» и «Спектр» приобщают к здоровому образу жизни все население райцентров, используя многие объекты, в том числе современные ФСК «Планета спорта» и «Лидер». Оба клуба выполняют функции муниципальных центров тестирования ГТО, организуют этапы «Кожаного мяча», «Золотой ладьи» и других всероссийских соревнований.

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
14:44, 9 февраля 2017
«Шкода-Рязань» одержала четвертую сухую победу в сезоне. Фоторепортаж
14:40, 9 февраля 2017
Олимпийский комитет России оснастит четыре спортклуба в Рязани и райцентрах
13:06, 9 февраля 2017
Российская сборная опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФА
17:09, 8 февраля 2017
Игрок ХК «Рязань» впервые в сезоне набрал четыре очка за матч
15:16, 8 февраля 2017
В соперниках у «Рязани-ВДВ» будет «Челси» и еще восемь команд
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
14:24, 30 января 2017 30 691
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 398
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 388
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
14:50, 28 января 2017 17 561
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
11:08, 31 января 2017 16 808
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 11
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований